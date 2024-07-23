На Тернопільщині діє масова корупційна схема у військкоматах: провели обшуки

Що відбувалося сьогодні у стінах Тернопільської обласної військової адміністрації стало відомо виданню Тернополяни. Попередньо бійці КОРду прийшли за борщівським воєнкомом, якого підозрюють у численних хабарях. Та не від один причетний до схеми – є безліч спільників.

З власних джерел видання надійшла інформація, що сьогодні, 23 липня у Тернопільській ОВА відбувалося чергове засідання ради оборони області, де були присутні усі чиновники, медики, рятувальники та воєнкоми краю.

У цей час проводиться близько 30-ти обшуків, щоб з’ясувати усю хабарницьку схему на Тернопільщині.

Від людей, які були присутні на засіданні ради оборони Тернопільщини, стало відомо, що з самого початку свою доповідь розпочав начальник ГУ НП у Тернопільській області – Сергій Зюбаненко.

Зюбаненко виступив з різкою критикою щодо наявних та викритих корупційний схем роботи органів ТЦК та СП на Тернопільщині.

Більше того, начальник поліції Тернопільщини прийшов підготовлений на засідання та продемонстрував усім присутнім відео матеріал з нарізками розмов і коупційних діянь, які здійснюють працівники ТЦК, окремі з них були також при цьому присутні у залі.

Після відео деяким працівникам військкоматів стало погано, довелося викликати швидку.

Найбільше поки що дісталося саме борщівському воєнкому, адже коли він вийшов з приміщення ТОВА, йому одразу вручили підозру у трьох стаття ККУ – одна з них – незаконне збагачення.

Також обшукали його машини на іноземних номерах біля стін ОВА, яку скоріш за все купили за волонтерські гроші та навіть не розмитнили – машина до речі новенька та недешева і в хорошому стані – позашляховик марки “Фольцваген”.