На Тернопільщині незаконно вирубали лісу на майже 2 мільйони гривень

У громаді на Тернопільщині незаконно вирубали понад сотню дерев, вартістю майже на мільйони гривень.

Завдяки налагодженій співпраці щодо спільних заходів оперативного реагування ДЕІ у Тернопільській області та Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, поблизу села Білозірка Кременецького району були зафіксовані випадки незаконної рубки 113 дерев різних діаметрів, здебільшого цінних порід, серед яких: черешні, сосни, дуби, граби, берези тощо.

“На місці події також було встановлено, що дерева зрізані цьогоріч, адже пні свіжі, біля яких наявні порубкові залишки із зеленим листям. Розмір шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконного вирубування дерев становить 1 802 970 грн. Відповідно до статті 107 Лісового кодексу України, у разі, якщо особи, причетні до незаконної вирубки дерев не встановлені, збитки, завдані довкіллю, має відшкодувати орган місцевого самоврядування, на території якого розташований ліс. У цьому випадку — це Лановецька міська рада. У разі відмови від добровільної сплати заподіяної державі шкоди, екологічна інспекція звертатиметься до суду — для примусового їх стягнення,” – повідомляють в інспекції.

Також нагадуємо, що відповідно до вимог статті 33 Лісового кодексу України, до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, забезпечення охорони, захисту, дотримання правил і норм використання лісових ресурсів у межах лісів комунальної власності.