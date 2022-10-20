Від 24 жовтня не всі навчальні заклади Тернопільщини підуть на канікули.

Деякі громади і навчальні заклади вже вирішили продовжити освітній процес. Частина постановила все ж – відпочивати.

«Ми радимо не йти зараз на канікули, оскільки умови сприятливі для навчання, – зазначає директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома. – Однак, до п’ятниці, 21 жовтня, всі навчальні заклади мають повідомити нас про своє рішення. І вже тоді ми будемо знати, у яких громадах навчаються і далі, а в яких – відпочивають».