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На Тернопільщині мультипредметний тест складатиме 9 тисяч абітурієнтів

26.05.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Освіта

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Мультипредметний тест на Тернопільщині складатиме 9 тис. абітурієнтів. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, частина учасників – переселенці з південно-східних регіонів.

Місце і точну дату складання мультипредметного тесту не розголошуватимуть. Цю інформацію отримають лише абітурієнти в особистих електронних кабінетах.

«Усі випускники 11 класів, які планують вступати до вищих навчальних закладів, зареєструвалися на національний мультипредметний тест. Також ми маємо внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися. Загальна чисельність абітурієнтів – які проходитимуть мультипредметний тест на території Тернопільської області становить майже 9 тис. учасників. Кожен учасник тесту у своєму електронному кабінеті отримує інформацію, коли і де відбувається тест. Територія здачі буде наближеною до того, чи іншого учасника тесту. Ми наголошували про те, що ніхто не розголошує, де пункти тестування знаходяться», – зазначила Ольга Хома.

Додамо, навчальний рік в одинадцятикласників закінчиться 30 червня. Рішення щодо завершення освітнього процесу інших класів прийматиме місцева влада.

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопільська область, Ольга Хома, новини, актуально

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