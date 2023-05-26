На Тернопільщині мультипредметний тест складатиме 9 тисяч абітурієнтів

Місце і точну дату складання мультипредметного тесту не розголошуватимуть. Цю інформацію отримають лише абітурієнти в особистих електронних кабінетах.

«Усі випускники 11 класів, які планують вступати до вищих навчальних закладів, зареєструвалися на національний мультипредметний тест. Також ми маємо внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися. Загальна чисельність абітурієнтів – які проходитимуть мультипредметний тест на території Тернопільської області становить майже 9 тис. учасників. Кожен учасник тесту у своєму електронному кабінеті отримує інформацію, коли і де відбувається тест. Територія здачі буде наближеною до того, чи іншого учасника тесту. Ми наголошували про те, що ніхто не розголошує, де пункти тестування знаходяться», – зазначила Ольга Хома.