На Тернопільщині мешканці зібрали 21 897 гривень на допомогу ЗСУ монетами

В селі Нагірянка, що в Чортківському районі, жителі зібрали понад 21 тисячу по 1 гривні для ЗСУ та встановили новий рекорд України.

Про це повідомила представниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

“У селі Нагірянка Тернопільської області у касах магазинів закінчились монети номіналом 1 гривня. А як тільки вони десь з’являлися, то миттєво наповнювали цю діжку. До полювання за монетами 1 гривня підключилася вся громада — від малого до великого. Коли ми зайшли в сільську крамницю, нам продавчиня ще з порога сказала: “Якщо ви за гривнями, то щойно діти забрали останні”, — каже Лана Вєтрова.

Всі монети в одну діжку не помістились і це додавало людям ще більшого запалу.

“А процедуру підрахунку нам довелось починати двічі, бо з усіх боків ще бігли з гривнями діти — хтось затис гроші в кулачках, хтось приніс в коробочці з-під маминого крему. Загалом і жовтих, і білих монет ми нарахували 21 897 гривень”.

За словами Лани Вєтрової, це виявилося вдвічі більше, ніж спершу планували організатори рекорду — Благодійний фонд “Надійний тил громади”.

“Рекорд України “Найбільша кількість монет номіналом 1 гривня на допомогу ЗСУ” громада присвятила пам’яті свого односельчанина, 24-річного Воїна Володимира Кляштофорського, який, на превеликий жаль, загинув у бою в Луганській області напередодні рекорду”, — розповіла жінка.

Цей рекорд загальною вагою понад 72 кг громада присвятила пам’яті свого односельчанина, 24-річного сапера Володимира Кляштофорського, який загинув 3 липня на Луганщині.

Тепер мешканці Нагірянки збиратимуть монети номіналом 2 гривні.

Джерело: Facebook-сторінка Лани Вєтрової