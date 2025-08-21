На Тернопільщині лікарям загрожує відсторонення за шкоду 18 пацієнтам

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до Чортківського районного суду клопотання про відсторонення від посад чотирьох лікарів-офтальмологів районної лікарні, дії яких призвели до тяжких наслідків для 18 пацієнтів. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Медики обвинувачуються за кількома статтями Кримінального кодексу України: неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворих (ч. 1 ст. 140), одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням (ч. 4 ст. 368-4), та службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367).

За даними слідства, з березня 2022 року по лютий 2023 року троє лікарів за вказівкою завідувача відділення вводили пацієнтам заборонений препарат, вимагаючи за це від 8 до 34 тисяч гривень. Внаслідок такого «лікування» постраждали 18 осіб: 15 втратили зір на одне око, троє — на обидва, а сімом пацієнтам довелося провести операцію з видалення ока через ускладнення. Крім того, дії лікарів завдали державі збитків на майже 900 тисяч гривень, витрачених на лікування постраждалих.

Оскільки обвинувачені продовжують працювати в лікарні, прокурори вбачають ризик їхнього впливу на персонал та пацієнтів і наполягають на відстороненні від посад. Кримінальні провадження розглядає Чортківський районний суд, триває досудове розслідування.