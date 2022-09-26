26 вересня, понеділок.

215-й день війни росії проти України та ще день до нашої перемоги.

В Україні й світі 26 вересня відзначають:

Європейський день мов.

Всесвітній день контрацепції.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

Всесвітній день здоров’я довкілля.

День народження грамофону.

Передсвято Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

День пам’яті священномученика Корнилія сотника.





Церковне свято

26 вересня церква вшановує пам’ять священномученика Корнилія.

У Новому Завіті сказано, що відомий він своїм праведним життям, але був «благочестивим і тим, хто боїться Бога» – саме так називали людей, що були язичниками, шанували Бога Ізраїлю, але не були членами іудейської громади.

Народився Корнилій у I столітті в Італії Фракійській (нині – Румунія). Був язичником, але вирізнявся добрими справами та благочестям.

Служив сотником римського війська. Мешкав у Кесарії Палестинській. Якось він молився в своєму будинку, аж до нього з’явився ангел та промовив: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли до Йоппії людей, та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити».

Корнилій виконав наказ ангела. Апостол Петро розповів йому про Христа та охрестив. Пішов тоді Корнилій до Скепсі, де особливо цінувалося ідолопоклонство. Там святого Корнилія зв’язали, кинули до в’язниці. Вночі обвалився язичницький храм. Дружина та син місцевого князя потрапили під завали. Вони почали молитися й славити Гоподада. Увірував тоді правитель в Христа, пішов до Корнилія і попросив їх визволити.

Народне свято

У народі 26 вересня йменують Корнілов день, Корнільє, Корнилій.

Люди вірили, що саме сьогодні йде останній теплий дощик, потім вода вже буде холодною. Подейкували, якщо вийти під нього, то зарядить силою на цілий рік і позбавить поганих думок.

За повір’ям, дощ не просто ллє, а йде так, що його цівки сходяться хрест-навхрест на землі, й затягують ті рани, які їй завдали люди впродовж весни та літа.

Кажуть, що після Корнилія коріння не росте, а гине. Саме тому 26 вересня намагалися завершити всі роботи в полі, зібрати урожай.

У народі вірили, що Корнільє – файний день для проведення ритуалів і обрядів. передавали, що вдало може скластися далека дорога, переїзд та нове життя.

Жінки намагалися готувати різні страви. Особливо з редьки. Редьці взагалі приписували властивості природного антибіотика й імуностимулятора. У народі її прозвали королевою овочів.

Вважали, що коли поставити на стіл ріпу, то буде мир в сім’ї. А хто 26 вересня з’їсть ріпу, той буде рідко хворіти.

Якщо ж дитина до дев’яти років наїсться досхочу страв з ріпи, то виросте дуже розумною.

Коли ж молодята з’їдять одну на двох ріпу з медом, то їхнє подружнє щастя буде довгим, на радість всім навколо.

Якщо ж молода дівчина пригостить редбкою надокучливого залицяльника, то він незабаром від неї відчепиться.

А багатий урожай чистої, пузатої, золотої ріпи, запевняли, то до багатства в будинку.

Що не можна робити в цей день

Не можна ворожити перед дзеркалом, тому що трапиться щось погане.

Не варто цього дня свататися та одружуватися, бо шлюб буде нещасливим.

Краще не прибирати у будинку.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

Якщо йде дощ, то врожай буде хорошим.

Усі граки вже полетіли на зимівлю – чекайте на сніг.

Кури починають линяти – буде тепла зима.

Якщо до Корнилія дня всі граки полетять на південь – скоро піде сніг.

Іменини 26 вересня святкують:

Корнилій, Ілля, Леонтій, Петро, Микола, Юліан, Валеріан, Гордій, Максим, Костянтин, Тихон, Лук’ян.

Не забудьте привітати їх!

До речі, наші прадіди вірили, що той, хто народився 26 вересня, буде жити довго і яскраво.

Талісманом такої людини є авантюрин.

У Древньому Китаї та Єгипті цей камінь використовувала знать для декорування осель. А прикраси з авантюрином мали право носити лише імператори. Вважається, що авантюрин – це амулет для закоханої пари.