На Тернопільщині іноземний інвестор збудує новий завод

Про інвестиції в громаді розповів голова Руслан Максимів, передає “Еспресо.Захід“.

“Сьогодні пройшли громадські обговорення (слухання) щодо будівництва заводу із переробки вторинної сировини в селі Присівці Зборівської громади. Потенційний інвестор Роберт Корнотовський розповів та презентував заводи, які вже працюють на території Польщі, США, Німеччина та Колумбія. Основна сфера діяльності підприємства – це переробка шин, пластику, текстилю, металу, листя, гілок та трави. Також на зборах були запрошені представники управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА. Ігор Пятківський, в.о начальника управління зазначив необхідність таких підприємств в Тернопільській та усіх областях нашої країни”, – відзначив Руслан Максимів.