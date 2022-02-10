Господарський суд Тернопільської області задоволив позов Теребовлянської окружної прокуратури до одного з товариств про стягнення заборгованості, розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки вартістю понад 66,5 млн грн у комунальну власність.

Прокурори встановили, що орендар систематично не виконував договірні зобов’язання і не сплачував орендної плати за 7 га землі на території Теребовлянської ОТГ, призначеної для розміщення та експлуатації будівель та споруд підприємствами, пов’язаними з користуванням надрами, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.