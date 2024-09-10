На Тернопільщині два дні відключатимуть газ у низці населених пунктів: перелік

Тернопільська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» інформує про планові відключення газопостачання в різних населених пунктах області 12 та 13 вересня 2024 року. Тимчасові перебої пов’язані з необхідністю проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ВБСГ) у багатоквартирних будинках.

Відключення газопостачання 12 вересня:

з 10:00 год до 16:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Бережанське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Бережани : – вул. Рєпіна, буд. 2; – вул.Академічна, буд. 5.

: – вул. Рєпіна, буд. 2; – вул.Академічна, буд. 5. з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Борщівське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Борщів , вул. С. Петлюри, буд. 48.

, вул. С. Петлюри, буд. 48. з 08:00 год до 16:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Бучацьке управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Бучач : – вул. Галицька, буд. 194; – вул. Б. Хмельницького, буд. 9.

: – вул. Галицька, буд. 194; – вул. Б. Хмельницького, буд. 9. з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Гусятинське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу смт. Гусятин , вул. Робітнича, буд. 14.

, вул. Робітнича, буд. 14. з 09:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Зборівська дільниця Козівського управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Зборів , вул. С. Стрільців, буд. 1 та буд. 17.

, вул. С. Стрільців, буд. 1 та буд. 17. з 09:00 год до 14:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Монастириська дільниця Бучацького управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу с. Криниця , вул. Молодіжна, буд. 8.

, вул. Молодіжна, буд. 8. з 08:00 год до 16:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Підволочиська дільниця Збаразького управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу с-ща Підволочиськ , вул. Зелена, буд. 5.

, вул. Зелена, буд. 5. з 08:00 год до 17:00 год 13 вересня 2024 року буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Чортківське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу смт. Заводське, вул. Галицька, буд. 14.

Відключення газопостачання 13 вересня: