На Тернопільщині два дні відключатимуть газ у низці населених пунктів: перелік

Тернопільська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» інформує про планові відключення газопостачання в різних населених пунктах області 12 та 13 вересня 2024 року. Тимчасові перебої пов’язані з необхідністю проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ВБСГ) у багатоквартирних будинках.
Відключення газопостачання 12 вересня:
- з 10:00 год до 16:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Бережанське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Бережани: – вул. Рєпіна, буд. 2; – вул.Академічна, буд. 5.
- з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Борщівське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Борщів, вул. С. Петлюри, буд. 48.
- з 08:00 год до 16:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Бучацьке управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Бучач: – вул. Галицька, буд. 194; – вул. Б. Хмельницького, буд. 9.
- з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Гусятинське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу смт. Гусятин, вул. Робітнича, буд. 14.
- з 09:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Зборівська дільниця Козівського управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Зборів, вул. С. Стрільців, буд. 1 та буд. 17.
- з 09:00 год до 14:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Монастириська дільниця Бучацького управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу с. Криниця, вул. Молодіжна, буд. 8.
- з 08:00 год до 16:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Підволочиська дільниця Збаразького управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу с-ща Підволочиськ, вул. Зелена, буд. 5.
- з 08:00 год до 17:00 год 13 вересня 2024 року буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Чортківське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу смт. Заводське, вул. Галицька, буд. 14.
Відключення газопостачання 13 вересня:
- 13 вересня 2024 року з 10:00 год до 16:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Бережанське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Бережани: – вул. Хмельницького, буд. 48; – вул. Шевченка, буд. 49б.
- з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Борщівське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Борщів, вул. Черемшини, буд. 15 та буд. 17.
- з 08:00 год до 16:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Підволочиська дільниця Збаразького управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу с-ща Підволочиськ, вул. Зелена, буд. 4 та буд. 6.
- з 08:00 год до 17:00 год 16 вересня 2024 року буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Чортківське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу смт. Заводське, вул. Галицька, буд. 18.
На Тернопільщині мешканці семи населених пунктів залишаться без газу