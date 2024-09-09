На Тернопільщині мешканці семи населених пунктів залишаться без газу

10 веpесня на Тернопiльщині від гaзопостачання тимчасово відімкнуть aбонентів у семи мiстах та селищах. Прo це повідомили у Тернопільській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».
- з 10:00 год до 16:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Бережанське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Бережани: вул. Рогатинська, буд. 8; вул. Хмельницького, буд. 8.
- 10 вересня 2024 року з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Борщівське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Борщів, вул. С. Петлюри, буд. 32 та буд. 34.
- 10 вересня 2024 року з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Бучацьке управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Бучач, вул. Галицька, буд. 180 та буд. 188.
- з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Гусятинське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу смт. Гусятин, вул. Робітнича, буд. 11.
- з 09:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Зборівська дільниця Козівського управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Зборів, вул. Л. Українки, буд. 1-2 та буд. 4.
- 10 вересня 2024 року з 09:00 год до 16:00 год 11 вересня 2024 року буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Підволочиська дільниця Збаразького управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу с-ще Підволочиськ, вул. Зелена, буд. 3А.
- 10 вересня 2024 року з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Чортківське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Чортків, вул. Пігути, буд. 23 та буд. 28а.