На Тернопільщині мешканці семи населених пунктів залишаться без газу

10 веpесня на Тернопiльщині від гaзопостачання тимчасово відімкнуть aбонентів у семи мiстах та селищах. Прo це повідомили у Тернопільській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».