10.09.2024 00:44

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

На Тернопільщині мешканці семи населених пунктів залишаться без газу

09.09.2024

Ірина Нова

145

Тернопільщина, Новини, Оперативно

Поширити:

10 веpесня на Тернопiльщині від гaзопостачання тимчасово відімкнуть aбонентів у семи мiстах та селищах. Прo це повідомили у Тернопільській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

  •  з 10:00 год до 16:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Бережанське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Бережани:  вул. Рогатинська, буд. 8; вул. Хмельницького, буд. 8.
  • 10 вересня 2024 року з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Борщівське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Борщів, вул. С. Петлюри, буд. 32 та буд. 34.
  • 10 вересня 2024 року з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Бучацьке управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Бучач, вул. Галицька, буд. 180 та буд. 188.
  •  з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Гусятинське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу смт. Гусятин, вул. Робітнича, буд. 11.
  •  з 09:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Зборівська дільниця Козівського управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Зборів, вул. Л. Українки, буд. 1-2 та буд. 4.
  • 10 вересня 2024 року з 09:00 год до 16:00 год 11 вересня 2024 року буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Підволочиська дільниця Збаразького управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу с-ще Підволочиськ, вул. Зелена, буд. 3А.
  • 10 вересня 2024 року з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Чортківське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Чортків, вул. Пігути, буд. 23 та буд. 28а.

Теги: без газу, Тернопільська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах