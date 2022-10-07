Для переселенців з Маріуполя проводять безкоштовні екскурсії околицями Тернопільщини. Цього разу внутрішньо переміщені особи мали змогу побачити та дізнатись про історичні споруди Бережан та пройтися місцями повстанської звитяги.

Бережанський гід – Микола Проців провів екскурсію містом для переселенців з Маріуполя. Розпочалася вона зі знайомства з найдавнішими пам’ятками Бережан в центрі міста. Маршрут, каже Микола Проців обирав сам, називає його – мале коло Бережан. До нього входить Вірменська церква, яка вже частково відреставрована і зараз там експонують картини місцевого художника Олега Шупляка. Після знайомства з містом, екскурсія продовжилася на горі Лисоня, там у вересні 1916 року Українські Січові Стрільці зупинили наступ російських військ на Бережани.

“Бої проходили в частині гори Лисоня, в сторону міста Підгаєць. Там є міст, шлях на Підгайці, Саранчуки, села описані у спогадах січових стрільців. Окопи були по периметру гори. Вони боронили Бережани. Зараз залишилися ще місця шанців, коли ми робили реконструкцію бою, то використовували ті самі шанці Першої світової війни”, – каже Проців.

Чоловік розповів, в тих подіях столітньої давності є паралель із сьогоденням. Адже тоді також було не так багато Січових Стрільців, якщо порівняти з чисельністю ворога, але вони змогли стримати російські війська від наступу на місто.

Євген Гураль каже, для нього ця екскурсія, як повернення додому. 50 років він провів в Маріуполі, але до 17 років жив у Бережанах. Чоловік каже, знає в місті кожний закуток.

“Тягне сюди. Коли я поїхав, то тоді були комуністи і багато приховувалося, за Лепківа там майже нічого не чули. Є нюанси, які я пізнав тільки сьогодні. В мене таке враження, почуття піднесення. Я дуже радий, що сюди повернувся, хоча б на 1 день”, – розповів Євген Гураль.

Патріотичну екскурсію організували напередодні Дня захисників і захисниць України, аби познайомити людей з місцями, які пов’язані з визвольним рухом українського народу. Маріуполька Юлія каже, саме така тематика їй зараз цікава.

“Цікаві стежки УПА. Бо ми не знаємо цю історію. Ми, як люди, які живуть на Сході, в нас історія була трохи інша. Про героїв УПА не говорили. Цікаво було поринути в історію спротиву. Ця війна триває вже багато-багато століть”, – розповіла переселенка з Маріуполя Юлія Мазна.