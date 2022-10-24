Сухими частину 25 жовтня будуть крани у помешканнях бережанців.

Причина – ремонтні роботи на водопроводі, що затіяли комунальники.

Щоб здійснити їх, водоканалівцям доведеться о 00.00 середи припинити подачу води в мережу з центральної водопровідної насосної станції.

«Прохання до мешканців завчасно зробити необхідний запас води та за необхідності провести ремонт водомережі у своєму господарстві», – наголошують у комунальному підприємства «Добробут».

Завершити роботу комунальники планують орієнтовно о 15.00.