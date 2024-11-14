На Тернопільщині чоловік вчинив ДТП, а після цього побив перехожого

За двома статтями Кримінального кодексу України відповідатиме за правопорушення житель Чорткова. Чоловік після вчинення дорожньо-транспортної пригоди напав на перехожого.

Про аварію у Чорткові на лінію “102” о 18:40 повідомив місцевий мешканець. Він заявив, що водій, причетний до ДТП, ймовірно перебуває у стані алкогольного сп’яніння та намагається втекти.

На місце правопорушення виїжджали працівники Чортківського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Skoda, здійснюючи заборонений маневр обгону, допустив зіткнення із попутним автомобілем марки Peugeot. Після удару він не зупинився і продовжив рух та врізався у припарковану Toyota. Внаслідок ДТП травми отримав пасажир Skoda, а водій даного авто – чортківчанин 1976 року народження, спробував утекти, погрожуючи очевидцям події, які його спинили, фізичною розправою. Кермувальник поводився агресивно, а коли його спробував заспокоїти перехожий, він напав на нього з кулаками.

Дебошира затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Фігуранту слідчі поліції інкримінують статтю 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) та 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чортківчанин уже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. У суді розглядається справа щодо незаконного переправлення ним осіб через державний кордон.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області