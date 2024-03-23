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На Тернопільщині чоловік намагався продати гранату “Ф-1”

23.03.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини

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Оперативники Тернопільщини вилучили у місцевого жителя гранату “Ф-1”. Чоловік  намагався реалізувати заборонені речі, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У ході відпрацювання населеного пункту правоохоронці отримали інформацію про те, що житель села Мушкатівка має вибухонебезпечний предмет. Працівники кримінальної поліції піймали порушника на території одного з гаражних кооперативів. Під час поверхневого обшуку у кишені виявили предмет, схожий на гранату “Ф -1”, та запал, який знаходився окремо. Чоловік зізнався, що небезпечний предмет належить йому, але де взяв не каже.

Гранату слідчі вилучили та направили на експертизу. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 263 ККУ.

Судитимуть тернополянина, котрий заперечував збройну агресію росії

 

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Теги: Тернопільщина, правоохоронці, граната, Чортківський район

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