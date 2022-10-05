Це трапилося 22 липня у Мельниці-Подільській, що на Борщівщині. До місцевого газди навідався його 52-літній знайомий. Сиділи в літній кухні, балакали.

Аж врапт до будівлі увірвався 50-літній сусід. У руках – дерев’яні різки. З усієї сили взявся він ними бити гостя по руках, спині, голові. Той аж зомлів. Та розлючений чоловік не вгавав. Привів до тями жертву та продовжив гамселити. Як згодом з’ясувало слідство. То був … «виховний процес». З гостем сусід пересікався раніше. Той на життя заробляв крадіжками. Поцупив дещо й у нього. За те й вирішив провчити злодюжку.

Провчив аж …до смерті. Від отриманих травм і втрати крові гість на місці відійшов у вічність. Аж тоді сусід зупинився та подзвониу у поліцію.

Чоловіка затримали. Оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ, зазначають у Нацполіції Тернопльської області. На «народного виховника» чекає суд.