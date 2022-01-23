У селі Ступки в приміщенні школи, яка зараз не діє, розмістять батальйон територіальної оборони Тернопільського району. Нагадаємо, питання ще донедавна було відкритим, адже мешканці селища Великий Глибочок, що в Білецькій громаді, виступили проти розміщення на їхній території штабу і батальйону сил територіальної оборони.

Щодо даного питання в приміщенні будинку культури села Байківці (Ступки територіально належать до Байковецької громади) відбулися громадські слухання. Роз’яснюючи надзвичайну важливість цього питання, сільський голова Анатолій Кулик зазначив, що необхідність розбудови територіальної оборони передбачена Законом України «Про основи національного спротиву».

Після невеликої дискусії питання про розміщення у селі Ступки батальйону територіальної оборони Тернопільського району було винесено на голосування. Його одноголосно підтримали всі учасники громадських слухань. Підсумовуючи проведене зібрання, сільський голова Анатолій Кулик зазначив, що Байковецька громада знову довела, що у ній живуть патріоти України.

Нагадаємо, на минулому тижні голова громадської організації «Тернопільський обласний штаб сприяння територіальній обороні України» Володимир Грицина звернувся до СБУ та ДБР, щоби вони дали правову оцінку діям окремих представників Білецької громади, які у непростий час, коли на кордоні з Україною знаходяться російські війська, виступили проти розміщення у них загонів тероборони.

– Прошу перевірити законність дій та надати правову оцінку вчинкам окремих представників Білецької громади. А саме: законність збору підписів проти розміщення на території громади бригади сил територіальної оборони, який проводився у с. Великий Глибочок, організований депутатом Лілією Лаврів, та умисна бездіяльність голови Білецької ОТГ Дмитра Малика. Поширена фейкова інформація спрямована на створення негативного іміджу ЗСУ! – йдеться у зверненні Володимира Грицини.

Зауважимо, що на Тернопільщині формуються чотири батальйони територіальної оборони: три – районних і один – тернопільський міський. Окрім Ступок, ще два районних розмістять за територіальною прив’язкою у Чорткові та Кременці (жодних питань з приміщенням для їхнього базування там не виникло). Натомість міський батальйон розквартирують не в самому Тернополі (міська влада не знайшла для нього приміщення), а у селі Кип’ячка Великогаївської громади. Наразі вирішується питання, де буде розміщуватись штаб 105-ї окремої бригади територіальної оборони Тернопільської області.