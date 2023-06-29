На Тернопільщині 86 учасників національного мультитесту отримали максимальний бал

За результатами національного мультитесту 86 учасників на Тернопільщині отримали максимальний бал.

Про це повідомила начальниця управління освіти та науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.

Відповідальний за зовнішнє незалежне оцінювання на Тернопільщині Юрій Шайнюк зазначив, що 26 учасників отримали 200 балів з української мови, 38 — математики, 11 — англійської мови, 8 — історії України, 3 — біології.

А в шести учасників результат 200 балів з двох предметів:

українська мова та математика:

Богдан Остапчук – учень Волинського ліцею імені Нестора Літописця Кременецької міської ради.

Денис Горпинюк – учень Збаразького ліцею № 2 імені Івана Франка Збаразької міської ради.

Яна Сакала та Владислав Краснюк – учні Заліщицької державної гімназії м.Заліщики.

математика та історія України:

Софія Волянська – учениця Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №11.

українська мова та англійська мова:

Вікторія Зімірська – учениця Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки».

Біологія:

Олександр Осадчук – учень Тернопільської Української гімназії ім. І.Франка.

Марія Вівчар – учениця Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №23.

Вікторія Гураль – учениця Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей №2».

Історія України:

Софія Шевчук – Старовишнівецький ліцей Вишнівецької селищної ради Кременецького району.

Соломія Яриш – Збаразький ліцей № 2 імені Івана Франка Збаразької міської ради.

Оксана Каня – Козівський ліцей ім.В.Герети.

Тарас Стан та Денис Дяків – Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича;

Вікторія Величко – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №22.

Софія Волянська – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №11.

Антон Гармаш – Борщівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1.

Англійська мова:

Дарина Студенець – Шумський ліцей Шумської міської ради;

Яна Яременюк – Теребовлянський академічний ліцей імені Ярослави Стецько;

Вікторія Зімірська – Тернопільський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа I-III ступенів – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки”.

Наталія Радіо – Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Янчак Софія – Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка.

Сидорович Олександр – Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету»;

Діана Нетребська – Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28.

Ангеліна Демкура – Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Соломія Труш – Відокремлений структурний підрозділ «Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»;

Петро Клевчук – Осівецька загальноосвітня школа I-III ступенів;

Олександр Лучко – Пробіжнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Колиндянської сільської ради.

Українська мова:

Богдан Остапчук – Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької міської ради.

Іванна Ковальчук – Лановецький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Лановецької міської ради.

Богдан Демчук– Лановецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 імені Юрія Коваля Лановецької міської ради.

Денис Горпинюк та Софія Данилейко – Збаразький ліцей № 2 імені Івана Франка.

Анна Трач – Теребовлянський академічний ліцей імені Ярослави Стецько;

Анастасія Грабовська – Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1 м. Зборова.

Вероніка Леськів – Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича;

Вікторія Зімірська – Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки».

Анна Мерецька – Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка.

Соломія Нітефор – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №22.

Діана Юрик – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №24.

Олександр Пушкар та Станіслав Ярмолюк – Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 імені Віктора Гурняка.

Климент Дячун – Тернопільська класична гімназія.

Марія-Вероніка Шилінська – Відокремлений структурний підрозділ “Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України”;

Руслан Шпилик – Бережанський ліцей ім. Б. Лепкого.

Анастасія Пакуляк – Борщівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1;

Марія Похна – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 м. Заліщики.

Яна Ковалишин – Спеціалізована школа I-III ступенів ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики;

Яна Сакала та Владислав Краснюк – Заліщицька державна гімназія м.Заліщики.

Вікторія Кохановська – Бучацька гімназія ім. В.М. Гнатюка;

Ганна Прокіпчук – Монастириський заклад загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів.

Ангеліна Сніжок – Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Олександра Барвінського;

Гриненко Анастасія – Чортківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6.

Математика:

Богдан Остапчук та Яворський Андрій – Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької міської ради.

Горпинюк Денис та Радібов Тимофій – Збаразький ліцей № 2 імені Івана Франка Збаразької міської ради.

Стиранка Марія – “Теребовлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2”, що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міської ради;

Гуцалюк Ігор – Ілавченська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;

Хмиз Дмитро – Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича;

Ворощук Олексій – Комунальний заклад Великоберезовицький ліцей Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області;

Фещак Максим – Ангелівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Байковецької сільської ради.

Мадараш Катерина та Коробій Павло – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №18.

Зелінський Олександр – Тернопільський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа I-III ступенів – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки”.

Бобко Ігор та Волощак Марія – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №16 імені Володимира Левицького.

Шило Анастасія та Макар Олександр – Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка.

Наконечна Лілія – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №4.

Нікуліна Надія – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №10.

Порохняк Тарас та Грицина Ярослав – Тернопільський навчально-виховний комплекс “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого”.

Дідух Юліана – Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука».

Волянська Софія та Горошко Назарій – Тернопільська загальноосвітня школа I-III ступенів №11.

Жига Юлія та Бідолах Максим – Відокремлений структурний підрозділ “Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України”;

Яцишин Ігор – Бережанський ліцей ім. Б. Лепкого Бережанської міської ради.

Соколовський Руслан – Бережанський ліцей №3 Бережанської міської ради.

Пудик Павло – Борщівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1;

Ганущак Максим – Борщівська загальноосвітня школа I-III ступенів №2;

Драпан Діана – Відокремлений структурний підрозділ «Бучацький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;

Сакала Яна, Чорняк Максим, Диковицький Денис, Гірчак Юлія, Краснюк Владислав – Заліщицька державна гімназія м.Заліщики.

Рожанська Олеся – Чортківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6;

Андреєв Павло та Дудник Віталій – Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича.