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Кременецький район
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- Борсуківський заклад загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів Борсуківської сільської ради Кременецького району Тернопільської області, Борсуківська сільська територіальна громада
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- Вишгородоцький заклад загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів Лановецької міської ради Кременецького району Тернопільської області, Лановецька міська територіальна громада
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- Лановецький заклад загальної середньої освіти I—III ступенів № 2 Лановецької міської ради Кременецького району Тернопільської області, Лановецька міська територіальна громада
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- Опорний заклад Горинська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Кременецької міської ради Тернопільської області, Кременецька міська територіальна громада
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- Опорний заклад освіти Білокриницька загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Кременецької міської ради Тернопільської області, Кременецька міська територіальна громада
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- Опорний заклад Почаївська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області, Почаївська міська територіальна громада
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Тернопільський район
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- Вишнівчицька опорна загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Золотниківської сільської ради, Золотниківська сільська територіальна громада
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- Доброводівський ліцей імені Олександра Смакули Збаразької міської ради Тернопільської області, Збаразька міська територіальна громада
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- Збаразький ліцей № 1 Збаразької міської ради Тернопільської області, Збаразька міська територіальна громада
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- Козівський ліцей № 1 Козівської селищної ради, Козівська міська територіальна громада
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- Комунальний заклад “Почапинський заклад загальної середньої освіти” Підгороднянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області, Підгороднянська територіальна громада
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- Комунальний заклад “Настасівський заклад загальної середньої освіти” Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області, Великоберезовицька селищна територіальна громада
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- Ліцей № 1 м. Хоростків Хоростківської міської ради Тернопільської області, Хоростківська міська територіальна громада
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- Микулинецький опорний заклад загальної середньої освіти
І—ІІІ ступенів Микулинецької селищної ради, Микулинецька селищна територіальна громада
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- Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад с. Великі Гаї” Великогаївської сільської ради Тернопільської області, Великогаївська територіальна громада
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- Новосільська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської ради, Скориківська територіальна громада
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- Опорний заклад Лошнівська загальноосвітня школа I—III ступенів Теребовлянської міської ради Тернопільської області, Теребовлянська міська територіальна громада
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- Опорний заклад Теребовлянська загальноосвітня школа I—III ступенів № 1 Теребовлянської міської ради Тернопільської області, Теребовлянська міська територіальна громада
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- Опорний навчальний заклад “Ласковецька загальноосвітня школа I—III ступенів Теребовлянської міської ради Тернопільської області”, Теребовлянська міська територіальна громада
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- Підволочиська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Підволочиської селищної ради Тернопільської області, Підволочиська селищна територіальна громада
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- Підгаєцька загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Підгаєцької міської ради Тернопільської області, Підгаєцька міська територіальна громада
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- Скалатська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Скалатської міської ради Тернопільського району Тернопільської області, Скалатська міська територіальна громада
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- Скориківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Скориківської сільської ради Тернопільської області, Скориківська територіальна громада
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- Шумський опорний заклад загальної середньої освіти Шумської міської ради, Шумська міська територіальна громада
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Чортківський район
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- Білівський опорний заклад загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів, Чортківська міська територіальна громада
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- Джуринський опорний заклад загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів Білобожницької сільської ради, Білобожницька сільська територіальна громада
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- Ліцей с. Яблунів Копичинецької міської ради Чортківського району Тернопільської області, Копичинецька міська територіальна громада
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- Монастириський заклад загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів Монастириської міської ради, Монастириська міська територіальна громада
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- Опорний заклад “Більче-Золотецький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів” Більче-Золотецької сільської ради, Більче-Золотецька сільська територіальна громада
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- Опорний заклад “Коропецька загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів ім. М. Каганця Коропецької селищної ради”, Коропецька селищна територіальна громада
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- Опорний заклад “Загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів імені Пулюя смт Гримайлів Гримайлівської селищної ради Тернопільської області”, Гримайлівська селищна територіальна громада
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- Стрілковецький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І—ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад”, Борщівська міська територіальна громада
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- Опорний навчальний заклад “Заводська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Заводської селищної ради Чортківського району Тернопільської області”, Заводська селищна територіальна громада
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- Скала-Подільський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І—ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Скала-Подільської селищної ради Чортківського району Тернопільської області, Скала-Подільська селищна територіальна громада
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- Спеціалізована школа І—ІІІ ступенів імені О. С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики, Заліщицька міська територіальна громада