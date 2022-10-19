Опорні навчальні заклади Тернопільщини отримають фінансову допомогу від ЮНІСЕФ.

Відповідну постанову № 1112 нещодавно ухвалив Кабінет Міністрів України.

Йдеться про одноразову фінансову допомогу в еквіваленті 3 тисячі доларів для кожного закладу в рамках програми «Спільно до навчання» Міжнародного надзвичайного фонду допомоги дітям при Організації Об’єднаних Націй.

По 3 тисячі доларів отримають 35 навчальних закладів Тернопільщини: 6 – у Кременецькому районі, 18 – Тернопільському, 11 – Чортківському.

Навчальні заклади, як отримають фінансову допомогу від ЮНІСЕФ

Кременецький район Борсуківський заклад загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів Борсуківської сільської ради Кременецького району Тернопільської області, Борсуківська сільська територіальна громада Вишгородоцький заклад загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів Лановецької міської ради Кременецького району Тернопільської області, Лановецька міська територіальна громада Лановецький заклад загальної середньої освіти I—III ступенів № 2 Лановецької міської ради Кременецького району Тернопільської області, Лановецька міська територіальна громада Опорний заклад Горинська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Кременецької міської ради Тернопільської області, Кременецька міська територіальна громада Опорний заклад освіти Білокриницька загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Кременецької міської ради Тернопільської області, Кременецька міська територіальна громада Опорний заклад Почаївська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області, Почаївська міська територіальна громада Тернопільський район Вишнівчицька опорна загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Золотниківської сільської ради, Золотниківська сільська територіальна громада Доброводівський ліцей імені Олександра Смакули Збаразької міської ради Тернопільської області, Збаразька міська територіальна громада Збаразький ліцей № 1 Збаразької міської ради Тернопільської області, Збаразька міська територіальна громада Козівський ліцей № 1 Козівської селищної ради, Козівська міська територіальна громада Комунальний заклад “Почапинський заклад загальної середньої освіти” Підгороднянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області, Підгороднянська територіальна громада Комунальний заклад “Настасівський заклад загальної середньої освіти” Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області, Великоберезовицька селищна територіальна громада Ліцей № 1 м. Хоростків Хоростківської міської ради Тернопільської області, Хоростківська міська територіальна громада Микулинецький опорний заклад загальної середньої освіти

І—ІІІ ступенів Микулинецької селищної ради, Микулинецька селищна територіальна громада Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад с. Великі Гаї” Великогаївської сільської ради Тернопільської області, Великогаївська територіальна громада Новосільська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської ради, Скориківська територіальна громада Опорний заклад Лошнівська загальноосвітня школа I—III ступенів Теребовлянської міської ради Тернопільської області, Теребовлянська міська територіальна громада Опорний заклад Теребовлянська загальноосвітня школа I—III ступенів № 1 Теребовлянської міської ради Тернопільської області, Теребовлянська міська територіальна громада Опорний навчальний заклад “Ласковецька загальноосвітня школа I—III ступенів Теребовлянської міської ради Тернопільської області”, Теребовлянська міська територіальна громада Підволочиська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Підволочиської селищної ради Тернопільської області, Підволочиська селищна територіальна громада Підгаєцька загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Підгаєцької міської ради Тернопільської області, Підгаєцька міська територіальна громада Скалатська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Скалатської міської ради Тернопільського району Тернопільської області, Скалатська міська територіальна громада Скориківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Скориківської сільської ради Тернопільської області, Скориківська територіальна громада Шумський опорний заклад загальної середньої освіти Шумської міської ради, Шумська міська територіальна громада Чортківський район Білівський опорний заклад загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів, Чортківська міська територіальна громада Джуринський опорний заклад загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів Білобожницької сільської ради, Білобожницька сільська територіальна громада Ліцей с. Яблунів Копичинецької міської ради Чортківського району Тернопільської області, Копичинецька міська територіальна громада Монастириський заклад загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів Монастириської міської ради, Монастириська міська територіальна громада Опорний заклад “Більче-Золотецький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів” Більче-Золотецької сільської ради, Більче-Золотецька сільська територіальна громада Опорний заклад “Коропецька загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів ім. М. Каганця Коропецької селищної ради”, Коропецька селищна територіальна громада Опорний заклад “Загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів імені Пулюя смт Гримайлів Гримайлівської селищної ради Тернопільської області”, Гримайлівська селищна територіальна громада Стрілковецький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І—ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад”, Борщівська міська територіальна громада Опорний навчальний заклад “Заводська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів Заводської селищної ради Чортківського району Тернопільської області”, Заводська селищна територіальна громада Скала-Подільський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад І—ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Скала-Подільської селищної ради Чортківського району Тернопільської області, Скала-Подільська селищна територіальна громада Спеціалізована школа І—ІІІ ступенів імені О. С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики, Заліщицька міська територіальна громада

На що мають піти кошти

Отримані кошти мають допомогти школам забезпечити стабільне навчання під час опалювального періоду та осучаснити навчальний процес.

У постанові, зокрема, зазначається, що кошти використовуватимуться для

здійснення поточного ремонту будівель опорних закладів;

здійснення заходів з підготовки до опалювального сезону, зокрема ремонту та модернізації котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального;

придбання засобів для навчання, компʼютерного та іншого обладнання, зокрема програмного забезпечення, послуг з доступу до Інтернету.

До слова, загалом програма ЮНІСЕФ «Спільно до навчання» поширюється на 1 284 опорних школи по всій країні, в яких навчаються 450 тисяч дітей, у тому числі діти ВПО.