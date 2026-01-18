На Тернопільщині 19 січня прогнозують туман і ожеледицю. Оголошено жовтий рівень небезпеки

На Тернопільщині 19 січня очікується ускладнення погодних умов. Синоптики прогнозують туман та ожеледицю на дорогах, що може вплинути на безпеку руху транспорту та пішоходів.
Про це повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології. За даними синоптиків, у нічні та ранкові години видимість у тумані знижуватиметься до 200–500 метрів. На автошляхах області утвориться ожеледиця. Рівень небезпечності визначено як І. Жовтий.
У неділю, 19 січня, на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах зберігатиметься ожеледиця, місцями можлива слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме від 12 до 17 градусів морозу, вдень — 6–11 градусів морозу. У Тернополі вночі очікується 15–17 градусів морозу, вдень — 6–8 градусів морозу.
За попередніми прогнозами, 20 січня погодні умови суттєво не зміняться. Збережеться хмарність із проясненнями, без опадів. На дорогах залишатиметься ожеледиця. Температура вночі 12–17 градусів морозу, вдень — 6–11 градусів морозу.
21 січня також прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. На автошляхах — ожеледиця. Температура повітря вночі опускатиметься до 13–18 градусів морозу, вдень — 5–10 градусів морозу.
Жителів Тернопільщини закликають бути уважними на дорогах, дотримуватися правил безпеки та враховувати погодні умови під час планування поїздок.