На Тернопільщині 19-річний водій Mercedes Sprinter потрапив у ДТП з вантажівкою

На Тернопільщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса та вантажівки. Аварія трапилася на виїзді з Тернополя, у селищі Велика Березовиця.

За попередньою інформацією правоохоронців, ДТП сталася близько 18:40. 19-річний житель Тернополя, керуючи автомобілем Mercedes Sprinter, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з вантажним автомобілем MAN.

Унаслідок аварії молодий водій отримав численні травми та забої. На місце події прибули медики екстреної допомоги, які доправили потерпілого до лікарні. Після обстеження та надання необхідної медичної допомоги юнака відпустили додому. Госпіталізація не знадобилася.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини аварії.

У обох водіїв відібрали зразки крові для перевірки на стан алкогольного сп’яніння. Також триває встановлення можливих технічних причин, що могли призвести до зіткнення.