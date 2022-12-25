На Теребовлянщині попрощалися з 22-річним воїном Миколою Шульковським (фото)

У Теребовлянській громаді попрощалися з Героєм Миколою Шульковським. В останню дорогу воїна з села Підгора, матроса, навідника 137-го окремого батальйону морської піхоти Миколу Шульковського провели 24 грудня.
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22-річний військовий загинув захищаючи Україну від російських окупантів у Миколаєві, пише
Тернополяни.
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«Плакало небо, плакали теребовлянці, адже проводжали в останню дорогу молодого юнака 2000 року народження, якому б ще жити й жити, народити дітей. Але, на жаль, Микола поповнив ряди небесного воїнства…»,
– повідомили у Теребовлянській міськраді
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Микола Шульковський народився в с. Боричівка, проживав у с. Підгора.
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У передобідню пору небайдужі теребовлянці зібралися на перехресті біля греко-католицької церкви святого Миколая в місті Теребовля, щоб з молитвою й лампадками зустріти домовину з тілом загиблого Героя Миколи Шульковського та вшанувати його світлу пам‘ять.
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Опісля відбувся чин похорону. Відспівали захисника у греко-католицькій церкві святого Миколая та похоронили на місцевому кладовищі.
У полеглого матроса залишилися мама Любов, сестра Марія та брат Іван.
Щирі співчуття рідним та близьким.
Вічна та світла пам’ять Герою!