На Теребовлянщині попрощалися з 22-річним воїном Миколою Шульковським (фото)

У Теребовлянській громаді попрощалися з Героєм Миколою Шульковським. В останню дорогу воїна з села Підгора, матроса, навідника 137-го окремого батальйону морської піхоти Миколу Шульковського провели 24 грудня.

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22-річний військовий загинув захищаючи Україну від російських окупантів у Миколаєві, пише Тернополяни.

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, – повідомили у Теребовлянській «Плакало небо, плакали теребовлянці, адже проводжали в останню дорогу молодого юнака 2000 року народження, якому б ще жити й жити, народити дітей. Але, на жаль, Микола поповнив ряди небесного воїнства…»– повідомили у Теребовлянській міськраді

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Микола Шульковський народився в с. Боричівка, проживав у с. Підгора.

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У передобідню пору небайдужі теребовлянці зібралися на перехресті біля греко-католицької церкви святого Миколая в місті Теребовля, щоб з молитвою й лампадками зустріти домовину з тілом загиблого Героя Миколи Шульковського та вшанувати його світлу пам‘ять.

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Опісля відбувся чин похорону. Відспівали захисника у греко-католицькій церкві святого Миколая та похоронили на місцевому кладовищі.