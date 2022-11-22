На скільки здорожчали продукти на Тернопільських ринках?

Як повелося здавен, і цьогоріч Михайло приїхав до нас на білому коні. Відповідно і на Тернопільському ринку припорошило першим сніжком ящики з яблуками, грушами, виноградом, мандаринами і бананами.

Осінньо-зимовий салат доволі дорогий

Про салати нині середньостатистичному українцю можна забути. Адже огірки у цю пору вартують 100 грн, помідори – 50-80 грн (ціна менша, бо є не лише тепличні, а ще дозрівають городні, що були зірвані у вересні). Перець вартує 60-80 грн, баклажани – 40 грн, кабачки – 55 грн.

Дуже дорога зелень – цибуля, петрушка, кріп, салат тощо. За кілограм зеленини треба заплатити 100-150 гривень.

Як не дивно, є на ринку і, здавалося б, весняна редиска, що вартує 25-45 грн.

Щоправда, можна готувати суто осінні салати, до який додають моркву – 30 грн за кілограм, червоний буряк – 15 грн, картоплю – 8-10 грн, цибулю – 30 грн.

Окремо варто наголосити на цінах на капусту. Нинішні дні – справді капустяні, адже цього овочу на ринках є, як кажуть, до кольору і до вибору. І з нього можна готувати не лише салати, а й перші та другі страви. Білокачанна капуста головками вартує 12 грн, січена – 15 грн за кілограм. Цвітна капуста вартує 45-50 грн, синя та савойська – 25 грн, брюссельська – 110 грн.

Хочеться фруктів…

Яблука – найдешевші, вартують 8-15 грн, груші – 30-40 грн, виноград – 50-80 грн, мандарини, апельсини –50-80 грн, банани – 40 грн, хурма – 80 грн, гранат – 80-120.

У ці дні популярністю користується сушеня – з яблук, груш, чорнослив, що вартує 50-80 грн за кілограм. Також на ринку активніше почали купувати перетерту з цукром калину, обліпиху, а ще – мед, часник. Усе це вартує також поза 100 грн.

Сало й далі у ціні

Стабільно високими залишаються ціни на сало, цей продукт нині вартує 200-250 грн за кілограм.

Свинна шия та полядвиця коштують 170 грн, бочок – 140, ребра – 140, рулька – 120 грн.

Ще дорожче вартує яловичина та телятина. За кілограм курки, качки, гуски, кролика, індика треба віддати 140-160 гривень.

З наступного понеділка розпочинається Різдвяний піст, хочеться вірити, що у цей період подешевшає м’ясо. Але, знову ж таки, тоді може здорожчати рибна продукція.

Щодо цін на рибу зараз, то свіжий карась обійдеться господині у 70 грн за кілограм, короп – у 100, товстолоб – у 70-80, щука – у 120-140. Морожена риба, яку найчастіше купують, коштує 130-150 грн.

Також сезонно здорожчали яйця, за десяток доведеться заплатити 60-70 грн. «Півторачка» молока на ринку вартує 40 грн, літр збираної сметани – 80 грн, сепараторної – 120. Нежирний сир – 60, жирний – 80-100, масло – 260-280, бринза – 180, сулугуні – 220 грн.

…Отакі ціни маємо станом на кінець осені. Схоже, що, зважаючи на воєнний час, складну соціально-політичну ситуацію в країні, низькі температурні показники, зниження цін годі чекати. Ймовірно, треба стягувати паски…

Галина ВАНДЗЕЛЯК