На фронті загинув директор Теребовлянського відділу НЗ “Замки Тернопілля” Сергій Яременюк

Знову наші душі і серця переповнені болем та скорботою. Теребовлянська громада втратила ще одного гідного сина – патріота, мужнього, сильного та сміливого захисника України Сергія Яременюка, повідомили на сторінці громади.
14 січня 2024 року в бою за Україну, її свободу й незалежність загинув мешканець м.Теребовля, стрілець-санітар, солдат Сергій Дмитрович Яременюк, 24.12.1978 р.н.
Життя військовослужбовця обірвалося під час мінометного обстрілу противником біля селища Хромове Бахмутського району Донецької області.
Теребовлянська міська рада та її голова Олег Продан висловлюють найщиріші співчуття родині полеглого Героя. Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Розділяємо разом з Вами цей біль, підтримуємо Вас у годину скорботи, поділяємо Ваше горе. Уся Теребовлянська громада з Вами…
Вічна та світла пам’ять Героєві!
У Сергія Яременюка залишилися дружина Оксана, діти Яна та Дмитро, батьки, рідний брат. У цивільному житті він працював директором Теребовлянського відділу НЗ “Замки Тернопілля”.