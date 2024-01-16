На фронті загинув директор Теребовлянського відділу НЗ “Замки Тернопілля” Сергій Яременюк

Теребовлянська міська рада та її голова Олег Продан висловлюють найщиріші співчуття родині полеглого Героя. Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Розділяємо разом з Вами цей біль, підтримуємо Вас у годину скорботи, поділяємо Ваше горе. Уся Теребовлянська громада з Вами…

Вічна та світла пам’ять Героєві!