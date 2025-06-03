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На фронті загинув бойовий медик з Тернопільщини

03.06.2025

Ірина Нова

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Новини, Війна з рф, Тернопільщина

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На фронті загинув бойовий медик з Тернополя Дмитро Хома – друг “Фантом”.

Трагічну звістку повідомили на сторінці “Дому ветерана”.

Фантом пройшов шлях від стрільця до медика. У 18 років поїхав на схід, здобув практичні навички, а вже у 19 потрапив на перші бойові.

“Вірний ідеї, той, хто йшов з кличем “боротьба триває, точиться війна”, велет духу і людина дії”, – сказав про нього один із побратимів.”Дмитро – дуже запальна, щира і весела, відповідальна, вірна людина. Прекрасний чоловік та батько. Врятував дуже багато життів. Гарячий волею та душею, – зазначають у “Домі ветерана”. – Співчуття сім’ї, рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав цю Людину”.

У Дмитра залишилися дружина і маленький син.

Вічна пам’ять і вічна слава Герою!

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Фантом

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