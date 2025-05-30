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На фронті загинув 25-річний захисник з Тернопільщини

30.05.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Знову гірка звістка надійшла на Тернопільщину, на фронті загинув житель села Сураж, що у Шумській громаді, Леонід Безушко, 1999 року народження.

Про важку втрату повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

“Жорстока війна не дозволила йому здійснити плани, втілити у життя мрії та бажання. У свої 25 років Леонід без вагань став на захист рідної землі. Призваний на військову службу у 2024 році, він проявив виняткову хоробрість, вірність Присязі та побратимам. Леонід назавжди залишиться в пам’яті кожного, хто його знав — щирий, мужній, відданий своїй країні, – ідеться у дописі очільника громади. – Розділяємо глибокий біль та скорботу з родиною і близькими, які втратили найдорожчу людину. Його мужність і самопожертва навіки залишаться в наших серцях. Вічна слава і світла пам’ять Герою!”.

Теги: війна з Росією, Тернопільщина, загиблі герої

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