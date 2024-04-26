На два дні у Тернополі перекриють одну із вулиць

26-27 квітня буде перекрито рух транспорту на вул. Гайовій у Тернополі, для влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Після влаштування верхнього шару асфальту, з понеділка, 29 квітня, проводитиметься асфальтування дорожніх заїздів (без перекриття руху транспорту), повідомили у міській раді.

Наразі на об’єкті працівники підрядної організації проводять підготовку ремонтних карт (фреза велика).

Минулого року на вул. Гайовій повністю замінили інженерні мережі (каналізація, водопостачання, водовідведення, електроживлення, газ та кабелі зв’язку) та влаштували нижній шар асфальтобетонного покриття.