На дев’яти вулицях у Тернополі проведуть ремонт дорожнього покриття

З 22 по 26 квітня у Тернополі, при сприятливих погодних умовах, проведуть поточний ремонт ділянок дороги на дев’яти вулицях.

У Тернополі тривають ремонтні роботи доріг та прибудинкових територій. Цього тижня у різних мікрорайонах міста підрядні організації продовжують виконувати заплановані роботи – повідомили у міській раді.

Перелік вулиць, на яких заплановано ремонтні роботи:

▪️вул. Андрія Сахарова;

▪️вул. Гайова;

▪️вул. Романа Купчинського;

▪️просп. Злуки;

▪️просп. Степана Бандери;

▪️вул. 15 Квітня;

▪️вул. Микулинецька;

▪️вул. Генерала Мирона Тарнавського;

▪️вул. Збаразька.