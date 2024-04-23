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На дев’яти вулицях у Тернополі проведуть ремонт дорожнього покриття

23.04.2024

Ірина Нова

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Офіційно, Тернопільщина, Новини

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З 22 по 26 квітня у Тернополі, при сприятливих погодних умовах, проведуть поточний ремонт ділянок дороги на дев’яти вулицях.

У Тернополі  тривають ремонтні роботи доріг та прибудинкових територій. Цього тижня у різних мікрорайонах міста підрядні організації продовжують виконувати заплановані роботи – повідомили у міській раді.

Перелік вулиць, на яких заплановано ремонтні роботи:

▪️вул. Андрія Сахарова;
▪️вул. Гайова;
▪️вул. Романа Купчинського;
▪️просп. Злуки;
▪️просп. Степана Бандери;
▪️вул. 15 Квітня;
▪️вул. Микулинецька;
▪️вул. Генерала Мирона Тарнавського;
▪️вул. Збаразька.

Джерело: ТМР

Теги: міська рада, Тернопіль, ремонт доріг

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