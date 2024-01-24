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МЗС Великобританії оновило рекомендації щодо подорожей на Тернопільщину

24.01.2024

Зоряна Деркач

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Головне, Суспільство, Україна, Тернопільщина, Новини

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Міністерство закордонних справ Великої Британії оновило офіційні рекомендації для подорожей до України. Про це йдеться на сайті британського уряду.

Нові рекомендації потішили, зокрема, і Тернопільщину, пише начальник відділу міжнародного співробітництва та промоції області Тернопільської облради Руслан Кулик, повідомляє Місто.

“Так, в оновленій інформації від 22 січня відомство пом’якшило цю заборону для чотирьох західних областей. Приємно, що серед них є Тернопільська область. Вона перейшла у категорію «радимо утриматися від усіх поїздок, окрім життєво необхідних»”, – зазначив Руслан Кулик.

Водночас МЗС Британії рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до решти регіонів України.

Теги: Тернопільщина, рекомендації, подорожі, Міністерство закордонних справ, Велика Британія

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