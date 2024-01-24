МЗС Великобританії оновило рекомендації щодо подорожей на Тернопільщину

Міністерство закордонних справ Великої Британії оновило офіційні рекомендації для подорожей до України. Про це йдеться на сайті британського уряду.

Нові рекомендації потішили, зокрема, і Тернопільщину, пише начальник відділу міжнародного співробітництва та промоції області Тернопільської облради Руслан Кулик, повідомляє Місто.

“Так, в оновленій інформації від 22 січня відомство пом’якшило цю заборону для чотирьох західних областей. Приємно, що серед них є Тернопільська область. Вона перейшла у категорію «радимо утриматися від усіх поїздок, окрім життєво необхідних»”, – зазначив Руслан Кулик.

Водночас МЗС Британії рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до решти регіонів України.