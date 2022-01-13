За 2021 рік в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільщини соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 39,1 тис. осіб, з них 31,4 тис. були визнані безробітними через відсутність прийнятних пропозицій роботи (торік – на 2,2% менше).

Упродовж минулого року вдалося працевлаштувати 11,2 тис. краян, з них 189 – з компенсацією роботодавцям витрат єдиного соціального внеску; 5 безробітних отримали одноразову допомогу з безробіття для організації підприємницької діяльності та відкрили власну справу; 62 – уклали контракти на проходження військової служби.

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру було залучено 1278 осіб, після їх завершення 465 – працевлаштовані на постійні місця праці.

Порівняно з 2020 роком, на третину зменшилася потреба в робочій силі. У 2021 році служба зайнятості області оперувала інформацією про 14,6 тис. вакансій.

Профпідготовкою та підвищенням кваліфікації було охоплено більше 2,5 тис. безробітних; 2477 – його завершили, з них 98,7% вже працевлаштувались. Також, 22 краян отримали безкоштовні ваучери на оплату навчання; 12 осіб підтвердили результати неформального навчання за професією кухар на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Станом на 01.01.2022 неукомплектованими залишалися 511 вакансій.

Станом на 1 січня 2022 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 8525 безробітних. Серед них 56% – жінки; майже третина – молодь віком до 35 років, 60,2% – жителі сільської місцевості, 175 – колишні учасники АТО/ООС.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи

Тернопільського обласного центру зайнятості (тел. 23-49-77).