Михайло ГОЛОВКО: «Ви стали на захист не лише української землі, а й цілого світу»

14 грудня українці вшановували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Техногенна катастрофа, яка ошелешила світ 26 квітня 1986 року, – це та рана на серці України, яка досі ятрить. Адже наш народ заплатив за неї дуже високу ціну, а жахливі наслідки ми відчуваємо донині.

З перших годин, днів аварії до боротьби з грізним і невидимим ворогом стали українські пожежники, персонал ЧАЕС, військовослужбовці, вчені, медики, будівельники, всі, хто ціною власного здоров’я, а часто і життя, зупиняв поширення радіації. Серед тих відважних людей було багато наших земляків з Тернопільщини. Саме 14 грудня 1986 року завершилося будівництво і прийняття в експлуатацію комплексу захисних споруд над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком.

«Шановні ліквідатори! Ми шануємо ваш подвиг і дякуємо за те, що ви стали на захист не лише української землі, а й цілого світу.

В скорботі схиляємо голови перед пам’яттю всіх, кого назавжди забрав Чорнобиль, – висловив слова подяки голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. – Сьогодні московський тоталітарний режим знову намагається шантажувати світ, захоплюючи атомні електростанції в Україні. Їх злочинні, терористичні методи не змінюються вже століттями. Але зараз українська нація сильна і об’єднана, як ніколи. Ми боремося і тримаємо стрій. Ми обов’язково переможемо, щоб раз і назавжди зупинити поширення московитського зла по світу. А пам’ять про ті події, передана з покоління в покоління, нехай вчить нас цінувати власну державу, розбудовувати та зміцнювати її, щоб ніколи більше ніхто не зміг навіть замислити подібного експерименту над нашим народом».