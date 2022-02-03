25 січня у Тернополі відбувся молитовний сніданок. У спільній молитві за мир в Україні, за кожного героя, за світлі помисли та вірне служіння добру і справедливості об’єдналися представники влади, духовенства, силових структур, громадськості, засобів масової інформації, військові, волонтери, молодь, усі, кому небайдуже майбутнє українського народу.

Перед початком сніданку архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк) зачитав звернення до присутніх із закликом до об’єднання у ці нелегкі часи подвійних випробувань для України.

Відвідали молитовний сніданок і голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко разом із дружиною Мар’яною.

«Сьогоднішня молитва, яку ми виголосили спільно, щиро, з вірою, здатна творити дива, вона стирає кордони між людьми різних поглядів, професій, поколінь, спонукає до добрих помислів про служіння інтересам свого народу, громади, області, країни та обов’язково має бути почута.

Так, у нас є багато проблем — ось уже восьмий рік поспіль Україна змушена боронити власні терени та незалежність від зазіхань московського агресора, важким залишається економічне становище, постійно виникають нові загрози та виклики у медицині, бізнесі, політиці… Тому так важливо згуртуватися й активно діяти всім прогресивним лідерам для добробуту та процвітання України», – сказав під час урочистої промови очільник краю.

Молитовні сніданки за участю представників релігійних організацій, державних діячів, політиків, урядовців, бізнесменів є традиційними у багатьох демократичних країнах світу. Понад 60 років такі заходи проходять у Конгресі США, Європарламенті, у Німеччині, Норвегії та інших країнах. У Тернополі перший відбувся у 2020 році.