1 січня набув чинності Закон України «Про основи національного спротиву», який визначає правові та організаційні засади національного спротиву, основи його підготовки та ведення, завдання і повноваження сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву. В рамках виконання цього закону Тернопільська обласна рада має забезпечити першочерговий розгляд та вирішення завдань територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного спротиву.

«Тернопільщина — патріотичний край! Ми завжди були на передовій захисту незалежності та територіальної цілісності нашої держави, і ми повинні показати приклад й у цьому важливому напрямку. Сьогодні, в умовах явної загрози з боку агресора, ситуації, що склалася на білоруському кордоні, напруженого становища у Казахстані, ми не можемо стояти осторонь та повинні негайно формувати підрозділи територіальної оборони», — наголосив Михайло Головко.

Під час наради окреслили проблеми, які потребують негайного вирішення, та сформували перелік завдань:

– узгодити вже розроблені програми Тернопільської обласної ради і Тернопільської обласної державної адміністрації щодо територіальної оборони області, об’єднавши їх в один документ, і забезпечити його розгляд на наступній сесії Тернопільської обласної ради;

– організувати спільний виїзд на об’єкти територіальної оборони краю для вирішення технічно-побутових проблем;

– підготувати прохання про скерування коштів для забезпечення нагальних потреб у сфері територіальної оборони при перегляді обласного бюджету;

– розглянути можливість надання приміщення для Управління територіальної оборони Тернопільської області.

Михайло Головко також запевнив, що Тернопільська обласна рада та весь її депутатський корпус має чітке розуміння стратегічної важливості та пріоритетності питань територіальної оборони нашого краю: «Ми готові всебічно сприяти вирішенню проблем, приймати потрібні рішення та забезпечувати всім необхідним оборонну сферу».