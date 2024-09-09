Місячний посівний календар городника на вересень 2024

Місячний посівний календар городника допоможе вдало розпланувати справи на ділянці у вересні. Від Місяця залежить врожайність і здоров’я рослин.

Досвідчені дачники орієнтуються на фази супутника, плануючи роботу на ділянці, розповідає УНІАН.

Місячний посівний календар на вересень 2024

1 вересня – зібрані сьогодні овочі довго зберігатимуться, а цибулини і насіння пролежать до наступного року. Можна підготувати сад до зими – зайнятися санітарною обрізкою, обробити від шкідників, внести осінні добрива. Хороший день для пересадки квітів.

2-4 вересня – дні молодика. Рослини краще не чіпати – вони стають вразливими.

5-8 вересня – можна садити і пересаджувати виноград, іпомею, троянду, горох та інші виткі культури. Збір урожаю пасльонових і баштанних культур, капусти, фруктів. Можна вносити мінеральні підживлення і замочити насіння, але краще відкласти обробки від шкідників і щеплення.

9-11 вересня – вдалі дні для ручного збору цибулин і насіння, пересаджування квітів із клумби в горщики, заготівлі живців. Зібрані сьогодні плоди і квіти для букета довго збережуться свіжими. Не рекомендується нічого садити і сіяти, пасинкувати рослини і рясно поливати.

12-15 вересня – хороші дати для посіву озимих культур. Можна внести органічні та мінеральні добрива. Заготівля насіння і цибулин, розмноження і поділ рослин, пересадка рослин у горщик і теплицю. Можна замульчувати рослини і накрити грядки від морозів.

16-19 вересня – дні повного місяця. Посівний календар не рекомендує турбувати рослини. Можна заготовлювати субстрат, зробити прибирання, знищити бур’яни, зібрати опалі фрукти.

20-22 вересня – нанесені в ці дні рани довго гоїтимуться, тому не варто обрізати гілки і коріння, видаляти вуса полуниці, зрізати зів’ялі частини рослин. Можна зайнятися посівом озимих культур і сидератів, посадити тепличні овочі. Вдало пройде лікування саду від хвороб, а добрива принесуть подвійну користь.

23-26 вересня – хороші дні для пасинкування і живцювання, санітарної обрізки винограду і живоплоту. Однак не рекомендується рясно поливати ділянку, а також садити і пересаджувати рослини.

27-29 вересня – збір і замочування насіння, заготівля живців, експерименти з розмноженням рослин і виведенням нових сортів. Пересадка квітів і чагарників. Можна збирати врожай і зрізати квіти. Не рекомендується ділити коріння, садити багаторічники, а також застосовувати отрутохімікати.

30 вересня – збір урожаю пізніх овочів і фруктів. Обробка і побілка саду. Мульчування грядок і захист від морозів. Можна удобрювати ділянку й обробляти фунгіцидами. Не рекомендується садити троянди і малину, зрізати квіти і рясно поливати рослини.