Які сидерати посадити восени: найкращі варіанти

Осіння посадка сидератів є важливою складовою здорового саду та городу. Ці рослини не тільки збагачують ґрунт, але й сприяють боротьбі зі шкідниками та хворобами. У цій статті ми розглянемо кращі варіанти сидератів для осінньої посадки.
Що таке сидерати?
Сидерати – це рослини, які висаджують з метою поліпшення якості ґрунту. Вони сприяють збагаченню його органічними речовинами, покращують структуру, а також насичують його живильними елементами, розповідає Pixelinform.com.
Кращі варіанти сидератів
Коли садити сидерати?
Висаджувати сидерати рекомендується в серпні-вересні, залежно від кліматичних умов. Важливо, щоб рослини встигли вирости до заморозків.
Переваги використання сидератів
Сподіваємося, ця інформація допоможе вам обрати найкращі сидерати для осіннього сезону. Використання сидератів – це не лише вигідне, але й екологічне рішення для вашого городу чи саду.