Вибух під Бучачем: чоловік підірвав гранату у власному авто

Граната вибухнула в машині

До поліції надійшло повідомлення про вибух у легковику, який стояв на узбіччі. На місце події прибули слідчі, вибухотехніки та рятувальники.

Правоохоронці встановили, що 27-річний власник авто, колишній військовий, привів у дію гранату Ф-1.

Обійшлося без жертв

Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, однак встиг залишити автомобіль перед вибухом. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, але транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

Триває слідство

Під час обшуку за місцем проживання затриманого інших небезпечних предметів не виявили. Наразі правоохоронці з’ясовують, звідки у чоловіка була бойова граната.

Його затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та вибухівкою.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.