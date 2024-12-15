Міський голова Тернополя Сергій Надал відвідав поранених захисників у лікарні міста

Міський голова Сергій Надал відвідав Тернопільську міську комунальну лікарню №2, де особисто поспілкувався із захисниками України. Медичні працівники закладу надають кваліфіковану допомогу військовослужбовцям. Професійність та відданість медичного персоналу створюють належні умови для відновлення здоров’я пацієнтів.

Лікарі проводять необхідні процедури та забезпечують повноцінний догляд. Медичний персонал застосовує сучасні методики лікування та реабілітації. Військовослужбовці отримують весь комплекс необхідних медичних послуг.

“Медичні працівники демонструють високий професіоналізм у наданні допомоги захисникам. Їхня щоденна робота – це приклад відданості своїй справі та професійного обов’язку”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Відділення лікарні забезпечені необхідним медичним обладнанням та ліками для надання якісної допомоги. Персонал створює сприятливі умови для відновлення пацієнтів. Кожен військовослужбовець отримує індивідуальний підхід та належний догляд.

Медичні фахівці постійно підвищують кваліфікацію та впроваджують нові методики лікування. Це дозволяє надавати медичну допомогу на високому професійному рівні. Лікарня забезпечує кваліфіковану медичну допомогу захисникам України.

Новина від пресслужби