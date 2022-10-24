У жовтні 2019-го Богдан Р. зібрався женитися. Пішов подавати заяву. Та в Тернопільського міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану йому відмовили.

Аргументували, – в державному реєстрі вже є запис про його шлюб з Іриною М. ще 10 квітня 2008-го. Чоловік отетерів. Виходить, його без нього женили.

Від того горя – подався до суду. Просив визнати його шлюб з якоюсь Іриною – не дійсним. Оповів, що тоді, коли мав би розписуватися, – був за кордоном. Щоправда, підтвердити того не може, бо інформація в прикордонників зберігається всього 5 років. А часу минуло набагато більше…

Коли ж повернувся додому, з’ясував: український паспорт у нього поцупили. Написав навіть відповідну заяву до правоохоронних органів.

До суду прийшла й сама Ірина. Підтвердила: шлюб брала не з цим Богданом, а зовсім з іншим. Побравшись, чоловік узяв її прізвище. Відповідно, й паспорт змінив. Та проіснувала сім’я недовго. За два роки – розпалася. Де коханий нині – жінка не знає. Може тільки показати його знимку.

Тернопільський міськрайонний суд усі ті аргументи вислухав, проте 12 січня 2022-го Богдану в задоволенні позову відмовив.

Чоловік з рішенням не примирився. Подав апеляцію. Аби довести, що одружувався не він, а хтось інший з його паспортом, – навіть запропонував експертизу почерку зробити. Зробили. Та довела – за дружину Ірину дійсно брав не цей Богдан.

Врахувавши все це, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду, зазначають в пресслужбі установи, визнала шлюб Богдана Р. та Ірини М. – недійсним.

Справжнісінька тобі мелодрама й детектив укупі.