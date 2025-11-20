Маркет super THRASH!ТРАШ! відкриває свій перший маркет в Тернопільській області!

20.11.2025 11:06

20.11.2025

Руслан Іннак

Тернопільщина, Суспільство, Цікаво

Мережа маркетів super THRASH!ТРАШ!  продовжує активний розвиток і розширення на карті України. Цього разу компанія робить важливий крок — відкриває свій перший маркет у Тернопільській області, у затишному місті Шумськ вже 21 листопада. Новий маркет стане 175-м маркетом мережі, що підкреслює впевнену динаміку зростання та зміцнення присутності в регіонах.

Відкриття нового маркету — це не лише розширення географії, а й можливість для місцевої громади отримати доступ до сучасного сервісу, широкого асортименту та чесних цін. Маркет у Шумську працюватиме у форматі зручних щоденних покупок: свіжі продукти, побутові товари, все для дому, напої, бакалія — все, до чого вже звикли покупці super THRASH!ТРАШ! у різних куточках України. Окрім цього, маркет у Шумську буде оснащений сучасною піцестанцією, де Гостям запропонують смачну свіжоспечену піцу, а також на Гостей очікуватиме ароматна випічка та кава з сучасних кавоматів — ідеальне поєднання для швидкого перекусу або приємної паузи під час покупок.

«Для нас відкриття маркету в Тернопільській області — важлива подія. Ми раді представити  у Шумську наші стандарти якості, сервісу та доступності, і впевнені, що Гості оцінять новий маркет super THRASH!ТРАШ!», — зазначають у компанії.

