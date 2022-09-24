Сьогодні, у Тернополі 24.09 об 12:00 на площі Героїв Євромайдану за участі тимчасово вимушено переселених осіб відбулась акція “Україна – це Маріуполь”!

Учасники акції засудили проведення псевдо референдум російськими окупаційними військами на тимчасово окупованій території, пише 0352.

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Організаторами виступили центр підтримки переселенців “Я-Маріуполь”.

Мета акції: підтримка ЗСУ, привернення уваги громадськості до фейковості, незаконності та фальсифікації псевдореферендуму, який проводить російські окупанти.

З 23 вересня, російські загарбники проводять референдум на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Маріуполі.