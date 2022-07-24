З початком повномасштабної війни увесь світ стежить за новинами в Україні. Нас підтримують, за нас хвилюються, моляться. А ще чимало людей кидають усе і приїздять в Україну, щоб захистити не лише нашу землю, а й увесь світ. Про одного із таких відважних чоловіків розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

«Мав приємну нагоду поспілкуватися з латвійським політиком та правником, щирою та світлою людиною, справжнім патріотом Юрісом Юрашем, який, без вагань, склав депутатські повноваження і сьогодні захищає Україну у складі батальйону «Карпатська Січ», – поділився пан Головко.

Очільник Тернопільщини наголошує, що Латвія завжди виступала партнером та адвокатом нашої держави на міжнародному рівні, а особливо відчутною стала підтримка цієї прибалтійської країни з початком повномасштабного військового вторгнення рф.

«Щиро вдячний нашим друзям за чітку позицію та сміливість називати речі своїми іменами», – продовжив голова.

Сьогодні Юріс Юраш – заступник командира батальйону «Карпатська Січ», мужній воїн та Герой, який впевнено виборює свободу та незалежність України, і добре розуміє, що він також стоїть на захисті всього цивілізованого світу від кремлівських злочинців.