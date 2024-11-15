Квасимо капусту в листопаді: сприятливі та невдалі дні

Заготівля квашеної капусти на зиму потребує сил і терпіння. Щоб усе вдалося, важливими є не тільки пропорції інгредієнтів, а й умови, в яких триватиме ферментація.

Листопад — для багатьох найактивніший місяць для заквашування капусти. Дізнаємося, які дні сприятливі, а в які краще нею не займатися.

Невдалі дні для квашеної капусти

20, 21, 27, 29, 30.

Нейтральні, квасити капусту рекомендується

22, 23.

Сприятливі дні

15, 16, 17, 24, 25, 26, 28.

Дні, коли найкраще квасити капусту

18, 19. Зручно, що це субота та неділя.

Народні прикмети кажуть, що квасити капусту потрібно в гарному настрої. Якщо ви не налаштовані на цей процес, краще його відкласти. Сприятливих днів для заквашування капусти в листопаді достатньо, щоб усе встигнути.

Найпростіший рецепт хрусткої квашеної капусти

На 3 кг капусти потрібно 2 л води, 2 ст. ложки солі (краще не дрібної), ¾ склянки цукрового піску, 3 великі моркви.

Наріжте капусту, додайте до неї нашатковану моркву, завантажте в банку і залийте холодною водою з розведеною в ній сіллю.

Три дні тримайте капусту в теплі за кімнатної температури, після чого в капусту всипте цукровий пісок, перемішайте і поставте на холод (в холодильник). За день-два вона готова. Для посилення смаку цукор можна замінити ложкою або двома меду.

Чим корисна квашена капуста

Квашена капуста є одним із найкращих джерел вітаміну С взимку. Крім того, вона покращує мікрофлору та допомагає відновити здоровий баланс корисних бактерій у кишечнику.

У 100 г квашеної капусти міститься добова норма пробіотиків, необхідні людському організму.