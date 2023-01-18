Курс валют в обмінниках Тернополя: на “чорному ринку” євро по 43 гривні

Сьогодні, 18 січня, курс євро у обінниках Тернополя перетнув межу в 43 гривні, курси готівкових долара та євро в банках не змінились.

12 січня курс долара на “чорному ринку” становив 40,34 – 40,50 грн, а у вівторок, 17 січня, коливався на рівні 40,35 – 40,55 грн.

Щодо “чорного” курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 43,04 – 43,29 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 42,88 – 43,28 грн.

У касах банків середні курси валют були такими:

Долар США – 40,1 – 40,6 грн (курс на 17 січня – 40,1 – 40,6 грн);

Євро – 42,5 – 43,25 грн (курс на 17 січня – 42,5 – 43,25 грн).

У найпопулярніших банках протягом минулого тижня курс валют коливався таким чином:

долар – від 39,8 грн. до 40,25 грн.;

євро від 40,3 грн. до 40,85 грн.

Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,25 – 40,85 грн;

Укрексімбанк – 40,15 – 40,65 грн;

Райффайзен – 40,0 – 40,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.