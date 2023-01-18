Курс валют в обмінниках Тернополя: на “чорному ринку” євро по 43 гривні

12 січня курс долара на “чорному ринку” становив 40,34 – 40,50 грн, а у вівторок, 17 січня, коливався на рівні 40,35 – 40,55 грн.
Щодо “чорного” курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 43,04 – 43,29 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 42,88 – 43,28 грн.
У касах банків середні курси валют були такими:
У найпопулярніших банках протягом минулого тижня курс валют коливався таким чином:
Приватбанк – 39,8 – 40,3 грн;
Ощадбанк – 40,25 – 40,85 грн;
Укрексімбанк – 40,15 – 40,65 грн;
Райффайзен – 40,0 – 40,5 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.