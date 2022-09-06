Національний банк планує 7 вересня оголосити про спеціальну операцію з підкріплення банків готівкою валютою. Про це повідомили в прес-службі “Приватбанку”

“НБУ знаючи ситуацію з забезпеченням готівкової валюти в країні проведе спеціальну операцію з підкріплення кас банків готівковим доларом”, – сказав в коментарі прес-секретар Приватбанку Олег Серга.

Як інформує “delo.ua“, за його словами, в серпні цього року в порівнянні з серпнем минулого року попит на готівкову валюту з боку громадян в Україні зріз в кілька разів. З іншого боку з початку повномасштабного військового вторгнення ускладнилася логістика доставки готівкової валюти в країну, головним чином через неможливість використання авіатранспорту.

Раніше в ЗМІ була поширена інформація про те, що в касах “Приватбанку” проблеми з видачею готівкової валюти. Громадяни з різних українських міст скаржилися, що в них нема змоги зняти свої валютні вклади, а також отримати грошові перекази.

В Приватбанку пояснили цю проблему складною логістикою та зростанням попиту на валюту, а також запевнили, що ситуація вирішиться найближчим часом.