Куйбіда назвав причину свого звільнення із Тернопільської ОВА

Сьогодні подав у відставку перший заступник голови Тернопільської обласної військової адміністрації Степан Куйбіда. Голова ОВА Вʼячеслав Негода повідомив, що 17 листопада підписав розпорядження про його звільнення.

Водночас очільник області повідомив, що Степан Куйбіда звільнився за власним бажанням.

Мотиви свого рішення Степан Куйбіда виклав у фейсбук-дописі.

“Понеділок, 19:30. Півтори години тому завершився не лише мій останній робочий день на посаді першого заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації — завершився і мій майже десятирічний шлях на державній службі.

Після Революції Гідності я для себе вирішив одне: якщо хочеш змін — заходь у систему і роби. Так почався мій шлях як стажера у Львівській ОВА. Далі — різні посади, різні масштаби відповідальності, які врешті привели мене в Тернопіль.

Ці роки були дуже різні: складні, інтенсивні, переможні, програшні, місцями виснажливі. Але точно — цінні. У нас досі існує колективний образ “влади” як чогось далекого й негативного. І я розумію, звідки він взявся. Але знаю й інше: серед державних службовців є багато сильних і професійних людей, з якими я мав честь працювати.

Тож є що згадати і є що розповісти. За ці роки назбиралось багато історій і багато висновків. Ту частину, про яку можу говорити до перемоги, я точно розповім. Lessons learned — більш ніж достатньо. Тим не менше, що би і як би не було, внутрішні проблеми будемо вирішувати тоді, коли вирішимо проблему з нашими ******** сусідами”, – пише Степан Куйбіда.

Степан Куйбіда також подякував колишнім колегам по роботі. І насамкінець поділився планами:

“А поки – повертаюся додому. Новий статус сім’янина, любов до рідного Львова і розуміння того, що я для нього можу зробити більше, дають старт новому етапу мого життя у всіх сенсах.

Щоб розвіяти будь-які теорії: політичних амбіцій не маю. Крапка. Але маю багато ідей, час яких настав. Про всі досягнення за майже 10 років, а також плани на майбутнє буду розповідати згодом”.