Очільник Тернопільщини звільнив свого першого заступника

Сьогодні, 17 листопада, начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода підписав розпорядження про звільнення першого заступника начальника Тернопільської ОВА Степана Куйбіди.

Хочу одразу розставити всі крапки, щоб не було вигадок і зайвих версій: рішення про звільнення — його власне, усвідомлене і спокійне. Ніяких прихованих мотивів, ніяких «закулісних історій» — тільки вибір людини, яка знає, куди хоче рухатися далі і де має перебувати на даний час, – зазначив В’ячеслав Негода.

Степан Куйбіда відповідав за складні напрямки, він завжди знаходив спосіб робити більше, ніж вимагала посада. Його професійний рівень дозволяв розвʼязувати складні завдання, зауважив пан Негода

Він подякував Степану Куйбіді за спільну роботу, за витримку в штормах і за рівну, достойну позицію в кожній ситуації.

Я переконаний, що такі службовці-державники мають працювати на всіх рівнях органів влади.