Трикімнатну квартиру від міської влади отримала сім’я Молодожені.

Відповідне рішення ухвалила сесія Зборівської міської ради, й днями мер Руслан Максимів особисто вручив розчуленим новоселам ключі. Зичив, щоб в новій оселі їм завжди було затишно й тепло, щоб Божа Матір їх охороняла від всяких негараздів і дарувала щасливу долю.

Молодожені належать до так званої кризової категорії. Двоє членів сім’ї – інваліди.

«Родина багато років проживала в пристосованому, непридатному для проживання приміщенні, – зазначив у соцмережах очільник Зборова. – Тому й вирішили надати у користування житлову квартиру саме їй».

Тепер Молодожені мешкатимуть на вул. Надії, 31 в квартирі номер 8.

До слова, раніше це помешкання перебувало на балансі Зборівської райдержадміністрації. Псіля її ліквідації – перейшло на баланс Тернопільської РДА, а відтак, за клопотання міської ради, була передана їй на баланс.