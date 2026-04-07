У Кременці врятували чоловіка, який погрожував стрибнути з даху магазину

Інцидент трапився 7 квітня близько 13:00.

До поліції надійшло повідомлення, що невідомий чоловік виліз на дах магазину, поводиться неадекватно та висловлює наміри вчинити самогубство.

На місце оперативно прибули поліцейські та рятувальники.

Чоловіка вдалося переконати

Правоохоронці провели з чоловіком перемовини, у результаті яких він погодився самостійно спуститися вниз.

Його життю наразі нічого не загрожує.

Що відомо про чоловіка

Поліцейські встановили, що це 40-річний місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Нещодавно суд призначив йому 6 років позбавлення волі за наркозлочини. Вирок має набути чинності 10 квітня.

За попередніми даними, під час інциденту чоловік міг перебувати під дією наркотичних речовин.

Подальші дії

Після інциденту його доставили до медичного закладу.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень про події.

