На Кременеччині смертельна ДТП: загинув 45-річний житель Тернополя

Внаслідок аварії загинув 45-річний житель Тернополя.

Обставини аварії

За попередніми даними поліції, водій автомобіля KIA Niro не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та врізався у будівлю.

Після цього авто за інерцією зіткнулося ще й з автомобілем Skoda Octavia.

Є загиблий і постраждалі

У результаті сильного удару пасажир KIA — 45-річний тернополянин — отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події.

Водія, який спричинив аварію, госпіталізували до лікарні.

Водій був напідпитку

Правоохоронці встановили, що кермувальник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Його затримали відповідно до статті 208 КПК України.

Наразі триває розслідування обставин трагедії.

