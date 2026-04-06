На Кременеччині смертельна ДТП: загинув 45-річний житель Тернополя

Внаслідок аварії загинув 45-річний житель Тернополя.
За попередніми даними поліції, водій автомобіля KIA Niro не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та врізався у будівлю.
Після цього авто за інерцією зіткнулося ще й з автомобілем Skoda Octavia.
У результаті сильного удару пасажир KIA — 45-річний тернополянин — отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події.
Водія, який спричинив аварію, госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці встановили, що кермувальник перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Його затримали відповідно до статті 208 КПК України.
Наразі триває розслідування обставин трагедії.
Нагадуємо: У Кременці з 6 квітня зросте вартість проїзду в громадському транспорті.
Читайте також: У Кременці на об’їзній дорозі перекинулася Skoda Fabia.