Копати картоплю потрібно в ці дати: місячний календар на серпень і вересень

Досвідчені садівники вважають, що час викопування картоплі безпосередньо залежить від того, який сорт ви посадили, як йдуть справи з погодою і в якому регіоні країни розташований город. Середньостиглі прибирають наприкінці серпня-початку вересня. Коли копати картоплю за місячним календарем розповідає УНІАН.

Для того щоб не помилитися, рекомендуємо орієнтуватися не тільки на городні ознаки, а й на місячний календар. Запам’ятайте, коли копати картоплю в серпні – для цього найкраще підходить період з 14 по 20 число, 25, 29 і 30 серпня.

Що стосується того, коли копати картоплю у вересні, то в першому місяці осені сприятливих дат набагато більше – 1-2 число, період з 6 до 11 вересня, з 15 до 21 вересня, з 23 до 26 вересня, а також 29 і 30 число.

Як зрозуміти, що пора викопувати картоплю – ознаки

Після того як ви розібралися, коли краще копати картоплю цього року, важливо дізнатися, за якими ознаками можна визначити, що коренеплід готовий з’явитися на світ, і як правильно його дістати із земних надр.

По-перше, зверніть увагу на бадилля – при дозріванні картоплі воно набуває жовтого відтінку і починає потроху в’янути. Городники кажуть, що це найбільш явна ознака необхідності збирання. По-друге, бульбу легко можна відокремити від самого бадилля, а шкірка у неї товста і без ознак лущення. І третя, додаткова, ознака – розмір бульб абсолютно відповідає необхідним параметрам сорту.